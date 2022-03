Horizon Educatief organiseert Climate Challenge voor jongeren

“Tijdens deze bijzondere tweedaagse pluizen we alles wat met het klimaat te maken heeft helemaal uit”, klinkt het bij coördinator Ruth Teerlynck. “Hoe slagen we er in om de verwoestende effecten van de klimaatverandering tegen te gaan? Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen beperken? We gaan samen met de jongeren op missie en zoeken naar oplossingen. Er is heel veel ruimte om zelf te experimenteren en aan de slag te gaan. We duiken onder meer onder in het onderzoeksschip RV Belgica, en ontdekken alles over hernieuwbare energie. We leggen de focus op de rol van de zee in het klimaatverhaal: denk aan windmolens, waterstof, golfenergie...”, somt Ruth Teerlynck op. “Via coöperatieve spelen, STEM en activiteiten op het strand gaan we de klimaatuitdaging aan.” Alle jongeren van 12 tot 14 jaar (geboortejaar 2008-2010) kunnen deelnemen aan deze unieke tweedaagse. Deelname kost 70 euro. Meer info en inschrijven kan via www.horizoneducatief.be.