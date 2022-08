Horecazaken op het Mijnplein nemen elke zaterdag en zondag waterpauze: “Uit protest tegen het gebrek aan respect van sommige klanten”

oostende Kringloop­cen­trum Kust renoveert, en start nadien uitleen­dienst voor specifieke huishoud­toe­stel­len: “We willen deelecono­mie steunen”

Kringloopcentrum Kust start midden september met de renovatie van hun winkel in de Torhoutsesteenweg. Na de werken zal er in het pand ook een ruimte zijn om producten of toestellen uit te lenen die in een huishouden maximaal tien keer per jaar gebruikt worden zoals een haagschaar, feestmateriaal of een fonduestel.

17 augustus