Horecazaak op zeedijk gesloten na controle FAVV: “Sinds mei werden we al vijf keer gecontroleerd. Telkens kregen we een positief rapport behalve vrijdag”

In de zomer van 2020 heeft het stadsbestuur van Oostende de verplichte sluiting aanbevolen van La Croisette omdat de veiligheid in het gedrang kwam na verschillende inbreuken. Dit keer gaat het slot erop na een controle door het FAVV. “Het gaat om inbreuken tegen de algemene hygiëne en de gebrekkige bedrijfsvoering”, reageert Liesbeth Van de Voorde van het Agentschap. De zaak is gesloten tot er aan de vooropgestelde voorwaarden is voldaan en na een nieuwe controle door het FAVV. De politie van Oostende zal op de sluiting toezien. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) reageert tevreden. “Wanneer er inbreuken worden vastgesteld die de veiligheid en gezondheid van inwoners en toeristen in het gedrang brengen dan moet er opgetreden worden. Ik ben dan ook tevreden dat er actie is ondernomen tegen zij die het niet nauw nemen met de regels.”

Maxence van La Croisette zal zijn best doen om alles snel in orde te brengen maar volgens hem gaat het om kleine zaken die een sluiting niet rechtvaardigen. “Ik heb de zaak vier maanden geleden overgenomen. De vorige eigenaar had de handdoek in de ring geworpen na talloze controles. Ook de coronaverliezen werden hem te veel. Hij hield er een depressie en faillissement aan over. We werken enkel met dagverse producten. Sinds de overname hebben we veel geïnvesteerd in de infrastructuur en kwaliteit van ons restaurant. Sinds mei dit jaar werden we al vijf keer gecontroleerd. Telkens kregen we een positief rapport behalve vrijdag. Het gaat om kleine zaken zoals tomaten die we bewaarden op 12 in plaats van de opgelegde 6 graden. Telkens komt FAVV na anonieme klachten. Ik begrijp het niet goed. In elk restaurant zal je wel iets vinden wat niet helemaal strookt met de voorschriften. We garanderen onze klanten dat we er alles aan doen om de kleine fouten snel recht te zetten. In de toekomst zullen we nog voorzichtiger zijn.”