Horecazaak gesloten na controle FAVV: “Tevreden met actie tegen wie de regels niet nauw neemt”

In de zomer van 2020 heeft het stadsbestuur van Oostende de verplichte sluiting aanbevolen van La Croisette omdat de veiligheid in het gedrang kwam na verschillende inbreuken. Dit keer gaat het slot erop na een controle door het FAVV. “Het gaat om inbreuken tegen de algemene hygiëne en de gebrekkige bedrijfsvoering”, reageert Liesbeth Van de Voorde van het Agentschap. De zaak is gesloten tot er aan de vooropgestelde voorwaarden is voldaan en na een nieuwe controle door het FAVV. De politie van Oostende zal op de sluiting toezien. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) reageert tevreden. “Wanneer er inbreuken worden vastgesteld die de veiligheid en gezondheid van inwoners en toeristen in het gedrang brengen dan moet er opgetreden worden. Ik ben dan ook tevreden dat er actie is ondernomen tegen zij die het niet nauw nemen met de regels.”