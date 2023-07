Horeca-uitbater voor de kinderboerderij gezocht

Stad gaat ‘t Leeshuus en Regenboog­huis aan Zee ondersteu­nen: “Fijn dat onze werking nu ook erkend wordt”

Stad Oostende gaat een structurele samenwerking aan met ‘t Leeshuus en het Regenbooghuis aan Zee. De vrijwilligers van beide organisaties — met ontmoetingscentra in het centrum van Oostende — kunnen rekenen op een jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro. “Een regenboogvlag ophangen is gemakkelijk, maar ook puur symbolisch. Met deze steun kunnen we werkelijk een verschil maken voor mensen.”