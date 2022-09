Hongerige winkeldief krijgt hulp van klanten voor oog van politie

Oostende REPORTAGE. Meteen aanschui­ven op eerste marktdag in wijk waar Lidl wegtrok: “De mensen kopen volop... Ze vrezen dat de kramen anders óók verdwijnen”

De inwoners van de Oostendse Vuurtorenwijk, de Opex in de volksmond, kwamen vrijdagmorgen in groten getale naar de eerste marktdag op het Sint-Antoniusplein. De vreugde over het initiatief is groot. “Er is al heel wat kleinhandel verdwenen en nu vallen ook de supermarkten weg. Gelukkig brengt de markt de wijk samen.”

