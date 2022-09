Hoe kunnen onze vissers extra zuurstof krijgen? Nieuwe vzw steunt innovatieve projecten: “Elke duw in de rug voor deze sector is welkom”

Woelige wateren

Het project krijgt de steun van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). “De visserij bevindt zich in woelig water. We moeten ervoor zorgen dat we de vissers in Vlaanderen kunnen houden. We willen daarom mee investeren in de visserij. Het is goed dat de eerste oproep voor projecten heel ruim genomen werd, want er zijn dan ook heel wat uitdagingen. Ik hoop oprecht dat er projecten uit vloeien die onze visserij ten goede komen”, zegt Crevits. Ook federaal minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) steunde de oprichting.

Reder Bruno Decordier is lid van de raad van bestuur en lovend over het initiatief. “Het is een must voor de toekomst. Het is moeilijk om op eigen houtje nieuwe initiatieven uit te werken, omdat er te weinig financiële marge is door de prijzen. Door de extra financiële steun kunnen reders bijvoorbeeld op zoek gaan naar alternatieve visgronden door de brexit, of de schepen nog energiezuiniger maken. Dat is jaren het streefdoel. We hebben ons verbruik al kunnen terugbrengen van 7.000 naar 4.000 liter door enkele ingrepen zoals het gebruik van andere netten. Nu kan er verder nagedacht en geprobeerd worden om zo veel mogelijk vis te vangen met zo weinig mogelijk brandstof”, aldus Decordier.