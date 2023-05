Historische voorwerpen uit oude hotelschool krijgen nieuw leven in hotelafdeling Ensorinstituut

Foto-expo op Oostendse zeedijk toont unieke beelden van onderzoeks­schip Belgica

In de Nieuwe Gaanderijen in Oostende kunnen voorbijgangers een blik werpen achter de schermen van een drijvend laboratorium. De expo ‘In de frontlinie van de klimaatopwarming’ toont een reeks unieke beelden van het onderzoeksschip Belgica. Christian Clauwers weet met de reeks als geen ander de kwetsbaarheid van onze planeet in beeld te brengen.