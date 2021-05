“Hij verstopte de camera in een badjas”: vader filmt dochtertje jarenlang stiekem in badkamer en plaatst naaktbeelden in chatgroepen met kinderporno

Oostende Crème tegen erectie­stoor­nis­sen gestolen: illegalen krijgen 12 maanden cel

11 mei Een 19-jarige en 29-jarige man hebben in de Brugse rechtbank 12 maanden cel, waarvan 4 met uitstel, gekregen voor diefstallen uit voertuigen in Oostende. Hun buit was bij momenten erg bizar te noemen.