"Hij is geen rekkenvuller, maar een zakkenvuller": 8 maanden cel voor winkelbediende van Jumbo na diefstal van PaySafe-kaarten

Studenten kunnen terecht op stille studeer­plek­ken in Oostende

Net als tijdens de voorgaande blokperiodes voorziet Stad Oostende opnieuw de mogelijkheid voor studenten om samen te blokken op rustige en prikkelarme locaties in de stad. Dit jaar kunnen ze terecht in het Vrijetijdscentrum Duin en Zee, in de Sint-Jozefkerk en in de Bibliotheek.