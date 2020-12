“Hij gaf tikken tegen het hoofd van z'n moeder en riep zo hard dat ze oorsuizingen kreeg”: jongeman (20) riskeert 4 jaar cel voor oudermishandeling

Oostende Nieuwe website geeft Oostendse cadeautips en laat je digitaal lootjes trekken met familie of vrienden

9 december Het is weer die periode van het jaar waarop je op zoek moet naar cadeaus voor het hele gezin. Dat funshoppen nog verboden is, maakt het er dit jaar niet gemakkelijker op. Maar Toerisme Oostende heeft alvast een oplossing uitgewerkt waarmee je meteen ook inspiratie opdoet: de Oostendse cadeaugenerator. Er is bovendien ook een Secret Santa-tool gekoppeld zodat ‘lootje of naam trekken’ dit jaar digitaal kan.