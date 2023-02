“Hij bestelde meestal zware streekbieren”: 30 nieuwe feiten leveren hardleerse tafelschuimer Bart V. 12 maanden cel op

Bart V. gaat al vijf jaar lang her en der in Vlaanderen eten zonder achteraf z’n rekening te betalen. Vorige maand stond de veertiger in Brugge opnieuw terecht voor maar liefst 29 feiten van afzetterij. Tussen 1 oktober 2021 en 3 september 2022 ging V. naar hartenlust eten en drinken in horecazaken in Brugge, Oostende, Gent, Antwerpen en Roeselare. Onder de slachtoffers bekende eetgelegenheden als Hotel Cordoeanier en Craenenburg in Brugge.

De favoriete bestelling van Bart V.? Zware streekbieren. De man gaf dan ook aan met een alcoholverslaving te kampen. Eenmaal de rekening kwam, bleek hij echter nooit geld op zak te hebben. “Het totale nadeel bedroeg 1.374 euro”, vertelde procureur Joke Vandegehuchte. “En intussen zijn er bij ons alweer 10 dossiers tegen de beklaagde geopend.” Zo sloeg de man in december nog toe in het Waasland, in Sint-Niklaas en Nieuwkerken-Waas.

Betrapt in kelder

Bart V. kreeg dinsdagmorgen de maximumstraf van 6 maanden voor de feiten van flessentrekkerij. Bij verstek, want voor z'n proces kwam hij niet opdagen. Voor woonstschennis kreeg hij nog eens 6 maanden, de helft met uitstel, daarbovenop. Op 5 november 2021 had de lokale politie van Brugge een oproep gekregen van een ouder echtpaar. Ze hadden een man betrapt in de kelder van hun woning en hadden de uitgang gebarricadeerd. Het bleek om Bart V. te gaan. De man verklaarde aan de politie dat hij op zoek was naar een slaapplaats. Hij had zich naar eigen zeggen eerst verstopt in het tuinhuis van de slachtoffers, maar de deur waaide constant open. Daarop was hij naar de kelder gegaan.

