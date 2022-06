Hier zie je ze weldra vliegen, en da’s een goeie zaak: of hoe Oostende zich als stad van de drones opwerpt

oostendeEen innovatief centrum waar universiteiten, hogescholen en bedrijven tot binnen en buiten drones kunnen uitproberen. Daarvoor heeft Oostende de bouwaanvraag goedgekeurd. Nóg een initiatief rond de vliegende toestelletjes erbij in de stad dus. “Het voordeel van deze locatie is dat er ook kan getest worden in omstandigheden met veel wind.” Maar waarom is zo’n Drone Hub überhaupt nodig?

Vervoer, bewaking, transport... Drones worden voor steeds meer doeleinden en in meer en meer domeinen gebruikt. De technologie ontwikkelt ook razendsnel. Een topinfrastructuur voor het ontwikkelen, testen en evalueren van drones is dus belangrijk. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen neemt met het consortium Drone Port West-Vlaanderen de leiding om een innovatief centrum op Oostendse bodem te bouwen.

Vliegkooi

Drone Hub komt aan de Nieuwpoortsesteenweg naast het VLOC. Hogeschool Vives zal de uitbating op zich nemen. Voor de realisatie wordt geld aangewend van het Europees project Drone Innovations. “Er komen een loods en een outdoor vliegkooi, een stalen skeletstructuur met netten. Op die manier kunnen drones binnen, los van de weersomstandigheden, getest worden. De structuur buiten laat dan weer toe om in weer en wind te testen en toch zeker te zijn dat drones in gecontroleerde omstandigheden functioneren. Beide gebouwen vormen architecturaal één geheel”, vertelt Kurt Claeys, schepen voor Omgevingsvergunningen.

Windmolens op zee

“Het is de bedoeling dat universiteiten, hogescholen en bedrijven hier terecht kunnen om drones te testen", licht Sven Nachtergaele van POM West-Vlaanderen toe. “Ze zullen niet alleen de hardware, maar ook allerlei toepassingen kunnen simuleren. Het voordeel van deze locatie is dat er ook kan getest worden in omstandigheden met veel wind. Er zijn veel opportuniteiten voor het gebruik van drones voor inspectie van windmolens op zee. Er worden al testen gedaan, maar de toestellen zullen moeten gecertificeerd worden en daarom is testen een belangrijk onderdeel van het proces.”

De POM ontwikkelt zelf geen drones. “Onze bedoeling is om mensen en bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van drones zo veel mogelijk te ‘ontzorgen’. We willen West-Vlaanderen daarbij op de kaart zetten als droneprovincie. We zijn nu eerst gestart aan de kust met verscheidene testlocaties die elkaar aanvullen. Zo hebben we al een testlocatie op zee met de ‘blue accelerator’.”

Cluster

Oostende is intussen de ‘dronestad’ aan de kust aan het worden. “Drone Hub is een belangrijke nieuwe stap in de voortgang van dergelijke projecten in Oostende”, vult schepen van Economie Charlotte Verkeyn aan. “De stad koos ervoor om in te zetten op onderzoek en (industriële) toepassingen van drones. Er waren immers al uitmuntende toepassingen aanwezig in Oostende, zoals de onderwaterdrones van het Vlaams instituut voor de Zee. We slagen er nu in om verder een echte cluster uit te bouwen, denk maar aan de dronefabriek die er intussen ook al kwam én de terugkomst van de marine.”

