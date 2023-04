Hevige brand in appartementsgebouw met drie verdiepingen: “Noodopvang voor alle bewoners”

Er is dinsdagavond een hevige brand ontstaan in een appartementsgebouw langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Alle bewoners konden op tijd geëvacueerd worden, maar de schade is wel aanzienlijk. “Later zal bekeken worden of ze terug naar huis kunnen of niet", zegt Eline Goeminne van de Oostendse politie.