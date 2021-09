Hevige brand bij recyclagebedrijf Renasci onder controle, toch gemeentelijk rampenplan afgekondigd wegens gelekte brandstof

OostendeBij recyclagebedrijf Renasci in de Marie Curielaan in Oostende, op industriepark Plassendale, is donderdag rond 13 uur een hevige brand uitgebroken aan een installatie voor biobrandstof. De bedrijfssite werd ontruimd wegens ontploffingsgevaar. Intussen is ook het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.

De brand ging gepaard met felle rookontwikkeling die tot enkele kilometers ver te zien was. De brandweer werd opgeroepen en de bedrijfsbrandweer van Renasci startte intussen met blussen. De brandweer nam het meteen over. Verschillende voertuigen en manschappen werden ter versterking opgeroepen. “Door ontploffingsgevaar werd de site preventief ontruimd. De brand is intussen onder controle en het ontploffingsgevaar is geweken. Maar er is een biobrandstof gelekt. Daarom is zonet het gemeentelijk rampenplan afgekondigd om milieuschade te beperken. Onder meer de riooldiensten en technische dienst zijn ingeschakeld. Er moet voorkomen worden dat die olie in de natuur of in het kanaal lekt”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Lekkende pomp als oorzaak

Volgens plant manager Bruno Clemens van Renasci, een bedrijf dat afval verwerkt tot brandstof, is de situatie intussen volledig onder controle en zal er amper tot geen impact op het milieu zijn. “De oorzaak van de brand is een pomp die om onverklaarbare reden olie beginnen lekken is. Die olie is in brand gevlogen en dat zorgde voor hevige vlammen en veel hitte. De bluswerken zijn intussen voorbij en de brandweer is de installatie nu aan het afkoelen”, zegt Clemens.

Geen milieuschade volgens Renasci

“Maar uiteindelijk spreken we over gelekte olie en geen honderden liters. Bovendien is de installatie volledig ingekuipt en komt niets vrij in de natuur, ook het bluswater niet. Het is echter wel logisch dat het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd als preventieve maatregel. Maar ik kan nu al zeggen dat er amper of zelfs geen impact op het milieu zal zijn”, aldus de Plant Manager. Op de schade heeft hij geen zicht. “Dat zullen experten moeten uitmaken. Uiteraard zal er schade zijn, maar we vermoeden dat het voornamelijk om verbrand isolatiemateriaal gaat”, besluit hij. Gewonden zijn er niet gevallen.

Volledig scherm Hevige brand bij Renasci in de Marie Curielaan in Oostende. © Bart Boterman