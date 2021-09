Hevige brand bij recyclagebedrijf Renasci onder controle: gemeentelijk rampenplan opgeheven, geen schadelijke stoffen in kanaal gelopen

OostendeBij recyclagebedrijf Renasci op het industrieterrein Plassendale in Oostende, een bedrijf dat afval verwerkt tot brandstof, is donderdag rond 13 uur een hevige brand uitgebroken aan een installatie voor biodiesel. De bedrijfssite werd ontruimd wegens ontploffingsgevaar. “Na de bluswerken werd is gemeentelijk rampenplan afgekondigd omdat giftige stoffen in het kanaal Brugge-Oostende terecht dreigden te komen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

De brand ging gepaard met felle rookontwikkeling die tot enkele kilometers ver te zien was. De brandweer werd opgeroepen en de bedrijfsbrandweer van Renasci startte intussen met blussen. De brandweer nam het meteen over. Verschillende voertuigen en manschappen van Hulpverleningszone 1 werden ter versterking opgeroepen. “Door ontploffingsgevaar is de site preventief ontruimd. Alle werknemers werden geëvacueerd. De brand was gezien de omstandigheden relatief snel onder controle waardoor het ontploffingsgevaar was geweken. Voor omwonenden is er nooit gevaar geweest en er vielen geen gewonden. Maar het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd om te beletten dat er na het blussen giftige of gevaarlijke stoffen in het kanaal Brugge-Oostende zouden terechtkomen. Dat betekent dat de crisiscel samenkomt om de actie te coördineren”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Lekkende pomp als oorzaak

Volgens plant manager Bruno Clemens van Renasci was de oorzaak van de brand een lekkende pomp. “De pomp van de installatie begon om onverklaarbare reden olie te lekken. Die olie is in brand gevlogen en zorgde voor hevige vlammen en veel hitte. De installatie is logischerwijs beschadigd, maar we hebben nog geen zicht op de ernst”, zegt Clemens. Volgens hem is het gevaar voor milieuvervuiling erg beperkt. “De installatie is volledig ingekuipt. De gelekte olie en het bluswater worden opgevangen op onze site en komen niet in het milieu terecht", verzekert hij. Maar dat waren ze bij de brandweer en Stad Oostende lang niet zeker.

Toch blusschuim naast ingekuipte deel

“Een groot deel van het bluswater wordt inderdaad opgevangen in bekkens op de site zelf en komt niet in de riolen of het kanaal Brugge-Oostende terecht", reageert Tommelein. “Maar een beperkt deel van het blusschuim is wel buiten het ingekuipte deel van de site gelopen. De brandweer en gespecialiseerde diensten zijn volop aan de slag om te beletten dat deze stoffen in het kanaal of in de riolering terechtkomen. De brandweer van Hulpverleningszone 1 werkt sinds vorig jaar weliswaar nooit meer met blusschuim dat PFOS bevat”, sprak burgemeester Bart Tommelein nog tijdens het rampenplan. Ook de gevaarlijke stoffen-adviseur van Hulpverleningszone 1 kwam ter plaatse om de situatie op de volgen.

Het rampenplan werd uiteindelijk rond 16 uur opgeheven. Volgens Tommelein is uiteindelijk voorkomen dat giftige stoffen in riool en kanaal terecht kwamen.

Volledig scherm Hevige brand bij Renasci in de Marie Curielaan in Oostende. © Bart Boterman