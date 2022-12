Het Oostendse bedrijf Orac rouwt om het verlies van oprichter Guy Taillieu (76): “Hij wou telkens eigenhandig grenzen verleggen”

oostendeOp kerstdag is Guy Taillieu op 76-jarige leeftijd overleden. Hij richtte in 1970, samen met zijn echtgenote Martine Lauwers, de Ostend Research and Application Company, kortweg Orac op. Het bedrijf groeide uit tot een internationale speler die actief is in 90 landen. “Zijn grootste plezier? Samen met collega’s, kinderen én kleinkinderen, op het bedrijf een realisatie vieren, en reeds vooruit denken aan de volgende challenge.”

Guy Taillieu zag als 24-jarige de opportuniteit om de wetenschappelijke doorbraken met nieuwe materialen, voornamelijk polyurethaan, te vertalen naar nieuwe markten. Nog meer dan een sterk business plan, is het vooral een ijzersterke wil en een heldere droom, die hem aanzetten om in het onbekende te springen. In de beginjaren ontwikkelde Orac producten voor de meubel- en reclamesector. Al snel ziet de jonge ondernemer dat de decoratiemarkt veel kansen biedt voor hoogtechnologische materialen. De eerste jaren zijn keihard. De technologie staat nog niet op punt, er zijn geen financiële middelen en de markt wacht niet op de vernieuwende ideeën van de jonge ondernemer. Met volharding en doorzetting verovert Guy evenwel stapsgewijs de wereld. In de jaren 90 komt de doorbraak en begint het bedrijf snel te groeien.

Passie

In 2000 start hij een nieuwe productiefaciliteit op in Slovakije. In de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk en het VK, zien de eerste commerciële bureaus het licht. In België werkt Guy samen met de technologiesector om een nieuw materiaal te ontwikkelen, Duropolymer®. “Het illustreert het brede ondernemerschap en de drang om steeds grenzen te verleggen. Hij tekent zelf producten, overlegt met technologische partners en inspireert persoonlijk klanten in Taiwan en Columbia", vertellen kinderen Laurence en Yves, die beiden actief zijn in het familiebedrijf. “Hij was heel hands-on en ontwikkelt zelf producten, onderhoudt zelf relaties met technologische partners en reist zelf de wereld rond om het Orac verhaal passioneel te verspreiden.”

Naast het harde werken aan de jonge onderneming is Guy ook lokaal geëngageerd. In de periode 1998 tot 2004 kreeg hij de leiding over de lokale handelskamer, Kamer van Koophandel Oostende. Hij bracht de 6 lokale, West-Vlaamse kamers samen om zo met één, sterke organisatie, Voka, klaar te zijn voor de toekomst. Daarnaast is hij een drijvende kracht om goede doelen te ondersteunen via onder andere de Koning Boudewijnstichting en de Vrienden van Ibis.

Guy heeft 2 kinderen, Laurence en Yves. In 2006 gaf hij op 60-jarige leeftijd de operationele leiding van het bedrijf door. In 2012 was het volledige bedrijf in handen van de volgende generatie. Hij bleef echter ambassadeur en bezieler van ‘zijn’ Orac. Vandaag is Orac aanwezig in 90 landen met een eigen filiaal in 10 landen. 440 trotse medewerkers zetten het verhaal van Guy met veel passie verder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.