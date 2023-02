Het licht van vuurtoren ‘Lange Nelle’ schijnt opnieuw over Oostende maar het is minder fel dan vroeger

Arendonk/Oostende Bewoner asielcen­trum doet vier betalingen met gevonden bankkaart: “15 pakken roltabak op zijn kamer gevonden”

Een voormalige bewoner van het asielcentrum in Arendonk is tot een gevangenisstraf van 8 maanden veroordeeld voor bedrieglijke verberging en manipulatie van informaticagegevens. De man, die intussen in Oostende woont, deed enkele betalingen met een gevonden bankkaart.

