Het laatste woonzorgcentrum van Vlaanderen dat grote corona-uitbraak moest bedwingen: “Dit beestje viel niet te temmen”

Brugge/Oostende/Gent/Antwerpen/Leuven/Brussel Dief die al heel Europa doorkruis­te, slaat toe in eetruimtes van Brugse en Oostendse hotels: 3 jaar cel geëist

22 maart Een 64-jarige Uruguayaan riskeert in de Brugse rechtbank 3 jaar cel voor 14 gauwdiefstallen in eetruimtes van hotels in onder meer Oostende en Brugge. Hector A. heeft er al een flinke ‘carrière’ opzitten, want hij staat volgens het parket al gekend als dief in zowat heel Europa.