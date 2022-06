"Het is m'n vrouw, dat is normaal": man krijgt 12 maanden cel voor partnergeweld op kerstavond

OostendeEen 55-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank 12 maanden cel gekregen voor partnergeweld. Robert B. sloeg zijn vrouw op kerstavond onder meer met haar hoofd tegen de muur. Al zag hij daar zelf geen graten in.

Het slachtoffer stond op 24 december vorig jaar ‘s avonds plots voor de deur van haar onderburen. Ze had een hoofdwonde en een bebloed gezicht. “Politie”, zei de vrouw, waarop ze terugkeerde naar haar appartement. De politie trof er haar aan in de zetel. In de flat stelden de agenten een ware ravage vast. Bloedsporen waren tot in de inkomhal terug te vinden. Robert B. werd in de boeien geslagen en meegenomen. De Slovaak zit nog steeds in de gevangenis.

Alcoholprobleem

De vriendin van de beklaagde werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De dokters stelden er een hersenschudding en neusbreuk vast. De broer van de vrouw verklaarde dat z’n zus die avond meerdere vuistslagen had gekregen in haar gezicht. Haar vriend had haar in het rond gegooid tijdens een ruzie en haar zelfs met haar hoofd tegen de muur geslagen. Het slachtoffer zelf minimaliseerde de feiten echter. “Robert slaat me bijna nooit”, stelde ze zelfs.

Robert B. ging zelfs nog een stapje verder. “Het is mijn vrouw, dat is normaal”, verklaarde hij aan de politie. De man gaf toe dat er een ruzie was geweest, maar kon zich naar eigen zeggen niet herinneren dat hij geslagen had. De verdediging vroeg de rechter om hem voorwaarden op te leggen, maar daar ging zij niet op in. B. ontkende immers dat hij met een alcoholprobleem kampt. Bovendien besloot de gerechtspsychiater dat het risico op nieuw partnergeweld groot is. Tot slot werd ook het zware strafblad van de Slovaak in het vonnis aangehaald. B. werd in het verleden al veroordeeld voor onder meer diefstal en de exploitatie van prostitutie.

