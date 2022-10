“Het ene moment lag ik te slapen, het andere lag alles vol glasscherven”: bewoners bekijken ravage na enorme gasexplosie Oostende

Lees alles over de gasontploffing in Oostende in ons dossier.

Jaime Talloen mocht gisteren wat spullen ophalen, maar vandaag mag hij nog niet naar huis. “Er is heel veel schade. Elk raam is gebarsten, ook die aan de achterkant.” De jongeman was thuis toen het drama gisteren rond 11.30 uur gebeurde. “Ik was aan het slapen", vertelt hij aan ‘VTM Nieuws’. “Toen ik wakker werd, lagen er overal glasscherven en voelde ik het gebouw nog een beetje beven.”

“Bang afwachten”

Een andere buurtbewoner was niet thuis op het moment van de explosie. Sascha Merckx weet nog steeds niet of zijn woning schade heeft opgelopen. “We hebben geen informatie gekregen. Er heeft mij niemand opgebeld. Ik weet van niets”, vertelt hij. “Het is gissen en bang afwachten”, aldus nog de jongeman. Sascha weet zelfs niet of hij ooit nog terug naar huis zal kunnen gaan.

Quote We zullen stapsge­wijs bekijken wie we wanneer naar huis kunnen laten gaan. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld)

Waterlek

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) van Oostende gaf in VTM Nieuws een stand van zaken over de huidige toestand op de site. Zo kwam deze ochtend opnieuw een stabiliteitsingenieur ter plaatse om de situatie te bekijken. En alsof de schade nog niet groot genoeg was, zorgt nu ook een kapotte waterleiding voor bijkomende hoofdbrekens. “Door het gebrek aan stabiliteit is het momenteel onmogelijk om onmiddellijk tot herstellingen over te gaan.”

Volgens Tommelein zal er “stapsgewijs” bekeken worden “wie we wanneer naar huis kunnen laten gaan”.

Infonummer en -vergadering

Deze voormiddag kwam de crisiscel opnieuw samen. Enkele zones die voldoende veilig zijn zullen nog worden vrijgegeven in de loop van de namiddag. Voorlopig blijft de perimeter behouden. Voor de getroffen bewoners organiseert de stad vandaag een informatievergadering. Ook het infonummer 059 25 80 30 blijft vandaag bereikbaar voor vragen.

