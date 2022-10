Herstel gestart van duinen in Raversijde waar campings gevestigd waren: “Restant van Duits geschut uit Wereldoorlogen gevonden”

OostendeRuim 12 jaar geleden werden twee campings in de duinen van Raversijde in Oostende gesloten. De provincie is nu gestart met werken om de oorspronkelijke duinengebied te herstellen. De bunker op het terrein zal ook geïntegreerd worden met een uitkijkpunt. Tijdens de werken werd een mogelijke geschutstelling van Batterij Antwerpen aangetroffen op het terrein

De Provincie West-Vlaanderen is gestart met de heraanleg van de zone net ten oosten van het dorp Raversijde, tussen de Duinenweg en een smalle duinengordel langs de Kustlaan. Hierop werden in het verleden campings uitgebaat. Deze gronden werden gekocht door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en in erfpacht gegeven aan de Provincie. “We investeren 500.000 euro om de oorspronkelijke vochtige duinpanne herstellen. Door vroegere ingrepen van de voormalige camping zijn er ophogingen gebeurd. Daarbij werd vermoedelijk grond vergraven van de duinengordel. De bedoeling is om het oorspronkelijke maaiveld te herstellen. Door het herstel van de oorspronkelijke bodempeilen ontstaat er meer ruimte voor natte natuur. Met de vrijgekomen gronden zal de duinengordel aangevuld worden. Zo wordt de natuurlijke kustverdediging versterkt”, licht gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe toe.

Volledig scherm Provincie West-Vlaanderen voert werken uit in de duinen van Raversijde © LBB

Uitkijkpunt

De zone zal ook toegankelijk zijn voor publiek. Een wandelpad wordt aangelegd in halfverharding om het oostelijk deel van de Duinenweg te ontsluiten naar de bestaande doorsteek ten westen van het projectgebied. Daarbij wordt een trap in staal voorzien om het hoogteverschil in de duinen op te vangen en een bunker mee te betrekken in het wandeltraject.

De bunker wordt terug ingegraven, zoals hij tijdens de Eerste Wereldoorlog was. De binnenruimte van de bunker wordt afgesloten. De bovenkant van de bunker wordt wel toegankelijk gemaakt en met een balustrade uitgerust. Naast de bunker komen speelelementen die met een knipoog verwijzen naar de houten constructies die er tijdens de oorlog werden geplaatst. Aan de top van de duinuitbreiding is een uitkijkpunt voorzien zodat men een blik van 180 graden kan werpen op de zee en het provinciedomein. De werken zullen duren tot maart 2023.

Volledig scherm Provincie West-Vlaanderen voert werken uit in de duinen van Raversijde. Er een mogelijke geschutstelling van Batterij Antwerpen aangetroffen op het terrein © LBB

Geschutstelling

Tijdens de werken werd een mogelijke geschutstelling van Batterij Antwerpen aangetroffen op het terrein. “Batterij Antwerpen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gebouwd door de Duitse troepen, net zoals de nabijgelegen Batterij Aachen gelegen op de Atlantikwall Raversyde”, zegt de gedeputeerde nog. Aanvankelijk stonden er in Batterij Antwerpen 6 stukken geschut. Op het einde van de oorlog hadden de Duitsers nog de bedoeling om het om te vormen tot luchtafweerbatterij, maar dit project werd nooit voltooid. De zes stukken scheepsgeschut stonden in nagenoeg vierkante beddingen opgesteld. Het is een van deze beddingen die nu mogelijk herontdekt werd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het effectief tot de Eerste Wereldoorlog behoort, of later gebouwd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na het onderzoek wordt de geschutstelling terug verborgen. Het is niet de bedoeling om het open te stellen voor publiek.

Volledig scherm Provincie West-Vlaanderen voert werken uit in de duinen van Raversijde © LBB

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.