Herman Verbruggen brengt dino’s mee naar Kursaal: “Je vergeet dat het geen echte dieren zijn”

Burgemees­ter Bart Tommelein over de uitdagin­gen voor Oostende: “Bouwen op de site van het oude zwembad zou veel oplossen, maar dat willen we niet”

In 2018 bond Bart Tommelein (Open Vld) de burgemeesterssjerp om in het rode bastion dat Oostende tot 1997 was. Het nieuwe bestuur kende heel wat nieuwe gezichten, klaar om het roer fors om te gooien en enkele grote dossiers in beweging te brengen. Maar hoe gaan ze nu de langverwachte renovatie van het Thermae Palace Hotel financieren? Hoe staat het met de ziekenhuisfusie? En wat doet al die kritiek op de invoering van de zone 30 met een burgervader?