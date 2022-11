Help de Sint een handje: schenk je speelgoed weg

Oostende Leerlingen OLKO verkopen wenskaar­ten voor Lucien en Lizette

Het is nu een maand geleden dat de gasexplosie gebeurd is in Oostende. Het gebouw van Lucien staat er intussen niet meer. De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege Kaaistraat verkopen nu wenskaarten voor Lucien en Lizette ten voordele van Duinhelm. “De gasexplosie heeft ook ons erg geraakt”, zegt directeur van OLKO Katrien Rotsaert. “Daarom willen we de mensen van Duinhelm een hart onder de riem steken.”

