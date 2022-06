Helft van Sint-Franciscuskerk wordt heringericht voor de turnzaal en refter van wijkschool Mariasteen

De wijkschool Mariasteen van het OLVO Mariakerke barst uit haar voegen. In september starten 26 nieuwe kleuters en na de volgende vakantie komen er nog eens 8 bij. Momenteel zijn er 61 kleuters en 24 leerlingen in het eerste en tweede leerjaar. Bedoeling is om de school uit te bouwen tot een volwaardige wijkschool waar de kinderen les kunnen volgen tot het zesde leerjaar. Daarom was een uitbreiding aan de orde. In een eerste fase wordt de nabijgelegen Sint-Fransiscuskerk opgesplitst in twee delen. “Hiermee realiseren we een nieuwe, veel grotere turn- en eetzaal voor de kleuters en de leerlingen”, leggen directeurs Ruben Depuydt en Ann Vanhove uit. “We waren al even op zoek naar extra ruimte. Nu is de turnzaal even groot als een klas en wordt er gegeten in een kleine ruimte.”