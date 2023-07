Heidi gaat creatief aan de slag met macarons: “Niet iedereen kan ze maken, je moet je oven heel goed kennen”

Waar kan je de eerste Belgische mosselen kopen en hoeveel kosten ze? Colruyt Group oogst lekkernij uit zeeboerde­rij

Niet toevallig op de nationale feestdag heeft Colruyt Group in Oostende zijn Belgische mosselen gelanceerd. Die zijn geoogst in de eerste commerciële zeeboerderij, op zo’n 5 kilometer voor de Belgische kust. “De komende maanden halen we zo’n 10 à 15 ton hangcultuurmosselen boven”, zegt Colruyt Group-CEO Stefan Goethaert. Hij legt uit waar je de lekkernij kan kopen – niét in de Colruyt-supermarkten zelf alvast – en hoeveel ze kosten.