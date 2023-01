Heel wat sterren op de rode loper van filmfestival Oostende op deze tweede avond

Oostende Ook Hertstraat en Ma­rie-Joséplein worden binnenkort onder handen genomen: “Zijstraten moeten even mooi zijn als grootste winkelstra­ten”

Het einde van de werken in de Christinastraat is in zicht, en dat luidt meteen de volgende fase van de opwaardering van de winkelwandelstraten in. In februari is de Hertstraat tussen de Adolf Buylstraat en de Langestraat aan de beurt. Die moet er net zo aantrekkelijk als de Adolf Buylstraat uitzien tegen eind mei. “De zijstraten van de grootste winkelstraten zijn minstens even belangrijk en daarom willen we ze dezelfde look en feel geven.”

25 januari