Havenfeesten, stripfestijn en boeiende wandeling voor kinderen: onze tips voor een geslaagd weekend in Brugge en aan de kust

Oostende De Grote Post presen­teert druk najaar waarbij ze meer dan ooit de stad intrekken

Nooit eerder was er in één najaar zoveel te beleven in cultuurcentrum De Grote Post in Oostende, gaande van theater, performance en concerten tot een heus parcours doorheen het gebouw. Bezoekers kunnen alle hoekjes en kantjes van het bijzondere gebouw leren kennen. De Grote Post bestaat in december tien jaar en dat moet gevierd worden.

25 mei