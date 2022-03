Haven Oostende voorziet nieuwe walstroomkasten voor vissersschepen op Hendrik Baelskaai

Oostende Eerste artiesten The Crystal Ship brengen kleur in Oostende

De eerste kunstenaars zijn aan de slag gegaan voor de nieuwe editie van The Crystal Ship. Vooral het werk aan Sporthal De Spui kan door zijn ligging al op veel belangstelling rekenen. Hier is de Argentijn Franco Fasoli aan het werk. Verder is ook Bezt begonnen in de Blauwkasteelstraat. Op het Ensorinstituut werden ondertussen al de kleuren van de Oekraïense vlag geschilderd voor de komst van Maya Hayuk. Deze Amerikaanse heeft Oekraïense roots en zal er binnenkort de thematiek van de huidige oorlogssituatie verwerken in haar werk.

30 maart