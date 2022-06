Haven Oostende opnieuw stap dichter bij zeewaartse uitbreiding met nieuwe kaaimuur: “Dit zal de verdere groei van de blauwe economie in onze regio ten goede komen”

OostendeSinds ruim twee jaar is Haven Oostende bezig met een mogelijke zeewaartse uitbreiding van haar havengebied. De schepen, de windturbines, alsook de onderdelen worden alsmaar groter en om haar koppositie te behouden in de blauwe economie heeft Haven Oostende gepleit voor een zeewaartse uitbreiding bij het Vlaams gewest. Het gaat hier meer bepaald om een kaaimuur met aanliggend installatieterrein aan de Oostelijke strekdam. Daar moet een nieuwe terminal komen die plaats biedt aan grotere schepen die windturbines installeren.

Er werd al een milieu-impactstudie gedaan waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn. Naast de milieu-impactstudie werden eveneens verschillende technische studies en een kostprijscalculatie uitgevoerd. Een stromingsanalyse in samenwerking met Universiteit Gent is momenteel lopende. De volgende stap in het proces is een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).

Haven Oostende zal een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) voor een kaaimuur met aanliggend installatieterrein laten uitvoeren door ECSA. ESCA is het acroniem voor European Centre for Strategic Analysis. Ze bestaat sinds 1995 en is sindsdien in hoofdzaak bezig met projecten die betrekking hebben op vervoer en havens. Het team dat zich richt op het project van Haven Oostende wordt geleid door prof. dr. Elvira Haezendonck, professor aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel en aan Universiteit Antwerpen en prof. dr. Michaël Dooms van Solvay Business School/VUB. Ze hebben sinds zeer geruime tijd ervaring in dergelijke opdrachten.

Volledig scherm De Oostelijke strekdam waar de kaaimuur met aanliggend installatieterrein zou moeten komen. © Emelyne Six

Groei blauwe economie in de regio

De nieuwe infrastructuur zal worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe windturbineparken op zee en zal gebouwd worden in de Oostelijke voorhaven van Oostende grenzend aan de Oostelijke strekdam. “Vandaag zijn er 399 windturbines operationeel in het Belgische deel van de Noordzee”, zegt Charlotte Verkeyn, schepen en voorzitter van Haven Oostende. “Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties op zee vanuit de haven van Oostende. De unieke troeven van de REBO-terminal in combinatie met een nieuwe kaaimuur met aanliggend installatieterrein zal de verdere groei van de blauwe economie in onze regio ten goede komen. Het project is ook uiterst belangrijk in het kader van de energietransitie en zal een bijdrage leveren tot de verdere economische ontwikkeling van Haven Oostende en de gehele Oostendse regio. Daarnaast draagt het bij tot jobcreatie, grotere energie-onafhankelijkheid, technologische en industriële ontwikkeling.”

Deze uitbreiding kan ook een belangrijke impact hebben op de kustverdediging. “Het havenlandschap verandert wereldwijd in een razendsnel tempo”, vertelt Dirk Declerck, CEO van Haven Oostende. “Haven Oostende behoort tot de wereldtop op het vlak van blauwe economie, maar dient zich daarom wel aan te passen om de continuïteit van activiteiten en tewerkstelling ook in de toekomst te borgen. Daarnaast is deze uitbreiding ook een belangrijke schakel in het kader van de kustverdediging gezien de impact van de klimaatverandering wereldwijd hard wordt gevoeld in kustgebieden. Haven Oostende bouwt hiermee verder aan de toekomst voor jong en oud.”

De kostprijs voor het volledig project is zo’n 50 miljoen euro. “Het is de bedoeling om het project in het regeerakkoord van 2024 te laten opnemen. Daarbij zou het Vlaams gewest de structurele werken moeten financieren. De haven van Oostende zal dan de bovenbouw financieren. We hopen tegen 2026, wanneer het windmolenpark in De Panne zal gebouwd worden, dit project uit te voeren”, besluit Dirk Declerck.