Haven Oostende ontwerpt Breinkalender voor het goede doel

De non-profitorganisatie heeft als doel het brede publiek te informeren over hoe je brein gezond te houden, te sensibiliseren over hersenaandoeningen en de levenskwaliteit van patiënten met een hersenaandoening te verbeteren. Haven Oostende zal in 2023 diverse initiatieven nemen om dit mooie project te steunen, zo zal er naast de kalender ook de Port Oostende Charity Run georganiseerd worden op zaterdag 6 mei en in oktober volgt er nog een Port Oostende Charity Night. “Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu is elke dag onze prioriteit. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die Haven Oostende opneemt, reikt verder. We zijn zeer verheugd om ons steentje bij te dragen ten voordele van 4Brain”, zegt Dirk Declerck, CEO – Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende.