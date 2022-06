Haven Oostende bezorgt kinderen van Koninklijk Werk Ibis, De Bolle en De Brem onvergetelijke namiddag

De kinderen kregen een opportuniteit om even van het zeilen of jetskiën te proeven samen met deze topsporters. Elk kind kreeg de kans om in een bootje en jetski plaats te nemen en ook op de foto te gaan met Emma Plasschaert en Quinten Bossche. Havenschepen en voorzitter van Haven Oostende Charlotte Verkeyn en CEO van Haven Oostende Dirk Declerck waren ook aanwezig en zagen dat de kinderen er veel plezier aan hadden. De schepen reed zelfs even mee op de jetski. “Ik heb dit nooit eerder gedaan. Het was heel leuk en een ervaring om niet snel te vergeten”, zegt schepen Charlotte Verkeyn. “Ik ben dan ook bijzonder blij dat we als Haven Oostende dergelijke organisaties in Oostende kunnen ondersteunen vanuit onze maatschappelijke rol en deze kinderen een onvergetelijke dag kunnen bieden.”