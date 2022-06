Hardleerse dief krijgt alsnog 2 jaar effectieve celstraf

C. probeerde op 24 december 2020 in te breken in een broodautomaat. Hij bleek zich op de koop toe te verplaatsen met een brommer die gestolen was op de parking van een supermarkt. De man bleek bovendien ook in het bezit te zijn van een gestolen fiets. Tijdens het verdere onderzoek konden de speurders hem ook linken aan een diefstal uit een woning in Bredene en de diefstal van een elektrische step. Tot slot stal hij bij winkeldiefstallen in Oostende en Oudenburg ook tabak en alcohol.