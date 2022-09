Handelszaken lijden onder werken Christinastraat. “Hopelijk zal de vernieuwde straat zorgen voor een heropleving”

OostendeHeel wat handelspanden in de Christinastraat staan te huur of te koop. Er zijn momenteel volop wegenwerken bezig in de winkelstraat. Oppositiepartij Vooruit haalde maandagavond hard uit naar het schepencollege over het gebrek aan ondersteuning voor de handelaars. In de straat zelf hopen ze vooral dat de winkelstraat na de werken terug zal opleven.

“Je kan geen eieren bakken zonder er te breken”, het is een veel gehoorde uitspraak bij wegenwerken en het viel ook maandagavond tijdens de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat wie wil genieten van een mooi vernieuwde straat ook even op de tanden moet bijten tijdens de werken. Dat weten ze in de Christinastraat ondertussen ook. Volgens Vanessa Vens van Vooruit liep het de voorbije weken echter al verschillende keren mis door een gebrek aan overleg en communicatie. “De winkels die overgebleven zijn doen hun best, maar ze moeten verschillende keren mailen en bellen naar de stad om hun pand bereikbaar te maken voor klanten. Ze moeten zelf zoeken of ze in aanmerking komen voor een hinderpremie. Door het weerverlet krijgen ze nu te horen dat de put in het midden van de Witte Nonnenstraat niet dicht zal zijn tegen de braderie. Nochtans werd beloofd dat werken beter zouden gecoördineerd worden. Ik zou graag hebben dat al het nodige gedaan wordt om de handelaars te helpen zodat ze zeker kunnen deelnemen aan de braderie. Op die manier kunnen ze hun verlies toch wat compenseren. Het water staat hen aan de lippen. Ga gewoon eens kijken”, klonk het fors. Dinsdag waren alle handelaars die open waren wel bereikbaar, maar de straat ziet er troosteloos uit. Meer dan de helft van de panden staat leeg en nog enkele andere houden een uitverkoop.

Volledig scherm Er staan veel panden leeg © Benny Proot

Communicatie

Ook Peter Beyen van het Iengels Wienkeltje zag zijn omzet door de werken fors dalen omdat de passage volledig is weggevallen. “Het klopt dat de werken chaotischer verlopen dan de vorige keer. Ik begrijp dat de werken moeten gebeuren maar er wordt soms te weinig rekening gehouden met onze noden. Vorig jaar was de communicatie beter waardoor we ons beter konden aanpassen als het ging over leveringen. Ik ben een voedingswinkel waardoor er regelmatig verse spullen binnenkomen per week. Anders was ik daar een halfuur mee bezig, nu doe ik daar twee uur over om alles tot hier te krijgen.” Hij merkt ook dat de communicatie wat mank loopt. “We krijgen dan een brief van de aannemer maar als ik informeer bij de stad zeggen ze dat de info niet klopt. Ik begrijp dat de straat na de werken een pak aantrekkelijker zal zijn en dat het even doorbijten is maar hopelijk kan de communicatie toch iets beter verlopen.”

Volledig scherm Werken en leegstand in de Christinastraat te Oostende © Benny Proot

Iets verderop is net een nieuwe zaak gestart. Renata opende Yesss Boba en verkoopt bubble tea. “Ik had al een winkel in Kortrijk en wilde graag uitbreiden. We konden dit pand aan een redelijke prijs huren. We hebben voor het eerste jaar ook nog korting gekregen door de werken. Als startende zaak is dat wel meegenomen. Het is voor ons nu even op de tanden bijten maar na de werken denk ik dat de straat terug zal opleven.”

Economisch Huis

Volgens schepen van Openbare werken Björn Anseeuw is het niet altijd mogelijk om handelaars op de hoogte te brengen. “Het gaat soms om een kwestie van uren. Niet alles is feilloos voorspelbaar en op onvoorziene omstandigheden is het moeilijk anticiperen. De omzet van de zaken is ook onze bekommernis want dat is ook de reden dat we de werken laten uitvoeren, maar om eieren te bakken, moet je ook eieren breken”, aldus Anseeuw. Schepen Charlotte Verkeyn benadrukt dan weer dat de zaken altijd terecht kunnen bij het Economisch Huis. “We zijn op de hoogte en ons bewust van dergelijke problemen, maar sommige dingen liggen niet aan de stad.”

