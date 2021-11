Hallucinante dashcambeelden tonen hoe Oostendse taxichauffeur afgeranseld wordt door klant: dader beroofde ook nachtwinkeluitbater en andere taxichauffeur met geweld

OostendeEen 45-jarige taxichauffeur uit Oostende is zondagmiddag op brutale wijze aangevallen door een klant, die zijn geld wou stelen. Hallucinante dashcambeelden tonen hoe de taxichauffeur in een greep wordt gehouden en zware vuistslagen op zijn hoofd te verduren krijgt. “Ik ben nog steeds in shock over wat mij overkomen is. Mijn hoofd staat volledig bont en blauw. Ik durf amper nog in mijn taxi te stappen”, getuigt de taxichauffeur, die werkonbekwaam is. De dader is later opgepakt door de politie en inmiddels aangehouden. Hij was niet aan zijn proefstuk toe: hij sloeg ook een nachtwinkeluitbater in elkaar en perste nóg een taxichauffeur af.

De taxichauffeur stond zondagmiddag rond 12.30 uur ter hoogte van het station te wachten op potentiële klanten. “De man stapte in en vroeg me om hem naar de Zeedijk in Mariakerke te brengen. Eens aangekomen op de bestemming, bedroeg de kostprijs voor de rit 14 euro. De klant gaf een briefje van tien euro. Ik dacht dat hij het resterende bedrag in zijn zakken aan het zoeken was. Maar volledig uit het niets begon hij keihard uit te halen. Hij greep mijn hoofd vast en deelde vuistslagen uit. Hij eiste al het geld ik op zak had”, getuigt de taxichauffeur.

Volledig scherm Hallucinante beelden uit Oostende. Een taxichauffeur wordt op brutale wijze aangevallen door een klant die zijn geld eist © Bart Boterman

Machteloos

De ‘klant’ ging volledig door het lint. “Ik was totaal verrast en stond machteloos. Ik had niet eens de kans om mij te verweren. Het ging allemaal zo snel. Uiteindelijk slaagde ik erin om mijn gordel los te maken en uit te stappen. Ik schreeuwde om hulp. Een getuige zag dat en belde de politie. Maar de klant was ook uitgestapt en liep rond de taxi om mij verder aan te vallen. Ik ben vervolgens opnieuw in de taxi gevlucht, stak het alarm aan en deed de deur net op tijd op slot. Daarop wandelde de dader te voet weg”, gaat de Oostendse taxichauffeur verder.

De politie was snel ter plaatse en liet de gewonde taxichauffeur naar het ziekenhuis overbrengen. De inspecteurs hadden weinig moeite om de klant te identificeren. “De verdachte liet namelijk zijn gsm achter in de taxi en werd enige tijd later opgepakt. De betrokkene blijkt nog in aanmerking te komen voor andere feiten en is ter beschikking gesteld van het parket”, laat de politie van Oostende weten. De man, een 27-jarige Oostendenaar, werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens twee diefstallen met geweld en afpersing. Volgens het Brugse parket wordt hij namelijk nog verdacht van gelijkaardige feiten op zondag ten aanzien van een nachtwinkeluitbater, die eveneens klappen kreeg. Zaterdag zou hij in Brugge nog een taxichauffeur hebben afgeperst. De buit betreft in totaal enkele honderden euro’s. Vrijdag komt hij voor de raadkamer.

Dashcam na vorige diefstal komt van pas

De taxichauffeur uit Oostende is sowieso enkele dagen arbeidsongeschikt en moet donderdag opnieuw op consultatie in het ziekenhuis. “Ik ben er nog steeds niet goed van en nog altijd in shock. Mijn hoofd staat ook nog steeds bont en blauw. Ik durf mijn taxi amper nog in te stappen”, aldus de taxichauffeur, sinds een vijftal jaar werkzaam in Oostende. Het is niet de eerste keer hij het slachtoffer wordt van een dief. “In oktober vorig jaar stal een klant mijn portefeuille. Ik heb daarna een dashcam laten installeren, die afgelopen zondag erg nuttig is gebleken. Zo kan de politie zien hoe ernstig de aanval was. Als ik de beelden zelf herbekijk, ziet het er nog hallucinanter uit dan ik al dacht. Hoe dan ook ga ik mij burgerlijke partij stellen als het tot een proces komt”, besluit hij.

Digitalisering om diefstal uit te sluiten

Volgens Pierre Steenbergen, secretaris-generaal van de taxifederatie GTL, is geweld tegen taxichauffeurs jammer genoeg van alle tijden. “Taxichauffeurs krijgen te maken met dieven, verkeersagressors en agressieve klanten die niet kunnen betalen. Vaak staan ze machteloos als ze aangevallen worden”, zucht Pierre Steenbergen. “Actuele cijfers heb ik voorlopig niet, maar we merken in het algemeen wel dat de diefstallen afnemen. De digitalisering van de betalingssystemen zorgen ervoor dat chauffeurs minder geld bij zich hebben en ze minder aanlokkelijk zijn voor dieven. Toch blijft diefstal nog voorkomen en dat betreuren we hard. De feiten in Oostende zijn werkelijk hallucinant. Ik roep hoe dan ook om geweld tegen taxichauffeur ernstig te bestraffen”, aldus de secretaris-generaal van de taxifederatie.

