Gustaaf krijgt bezoek van KVO op zijn 100ste verjaardag. “Mijn pronostiek voor komend weekend? Dat we gaan winnen natuurlijk”

Trainer Yves Vanderhaeghe en een delegatie van de club bezochten de jarige in het WZC ‘t Ponton Oostende en gaven hem een shirt met het rugnummer 100 cadeau én flessen champagne. Hij is ook uitgenodigd op KVO – Seraing van zaterdag. En dat hij nog scherp van geest is, bewijst z’n vooruitblik op KVO-Seraing. “De pronostiek is winnen, maar je mag niet fanatiek zijn. Seraing is een ploeg die op verplaatsing goed speelt.” Staftje was enorm blij met alle verrassingen. “Ik ben blij dat ik mij KV-ploegje nog heb, daar trek ik me aan op. Leve KVO”