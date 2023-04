Grote opruimactie in wijk Nieuwe Stad na vele meldingen van zwerfvuil

Kinderen VBS Duinen wandelen zo ver mogelijk langs kustlijn. “Een leuke en gezonde uitdaging”

VBS Duinen in Bredene is donderdagmorgen vertrokken met de ganse school voor een fikse wandeling op het strand. Ze vertrokken in Bredene en wandelden in de richting van Knokke. “We zetten als school in op gezond bewegen en waar kan je dat beter doen dan aan zee?”