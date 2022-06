Grootschalige oefening op zee om olie te bestrijden. “We moeten snel kunnen ingrijpen als er een ongeval is op zee”

OostendeVandaag vindt een oefening plaats op zee waarbij een gesimuleerde olievlek binnen de windmolenparken wordt opgeruimd. Het doel van deze oefening is het testen en optimaliseren van procedures, middelen en samenwerking tussen diensten voor als er zich een olieramp zou voordoen op zee. Het toenemend transport van olie over water als gevolg van de oorlog in Oekraïne verhoogt het risico op dergelijk type incident.

Voor deze oefening wordt een grote olievlek nagebootst met stro, die de windmolenparken Seastar en Nobelwind binnendrijft. Via de kustwachtcentrale werd de dienst Marien Milieu verwittigd waarop deze een opruimactie startte. Met behulp van Hulpverleningszone 1 (regio Brugge-Oostende) werd het materiaal naar een schip van de Marine en een schip van DAB Vloot gebracht. Eenmaal geïnstalleerd vaarden de schepen deze morgen uit om te starten met de bestrijding. Voor vertrek kregen de schepen eerst nog bezoek van Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee. Hij kreeg de uitleg hoe er precies te werk gegaan wordt. Zo wordt er in eerste instantie met de Zeetijger van DAB Vloot gewerkt om de olie uit de zee te halen. “De techniek wordt gebruikt in het Belgische deel van de Noordzee is mechanische recuperatie. Dit betekent dat de olie wordt verzameld en aan land wordt gebracht voor verwerking. De mechanische recuperatie gebeurt met behulp van een veegarmsysteem”, licht Nele Desplenter van de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid toe. Zij coördineren de oefening met alle betrokken diensten.

Volledig scherm Pollux © LBB

Als het niet mogelijk is om de olie uit zee te halen, dan wordt de marine ingeschakeld om een chemisch middel op de olie te sproeien om deze in kleinere druppels te verdelen. “Die kunnen door de natuur met haar zelfreinigend vermogen beter worden opgeruimd. Een chemische dispersant in de natuur brengen en de olie in het water laten, is niet de eerste keuze maar kan in noodgevallen, mits een wetenschappelijke afweging van voor- en nadelen en goedkeuring van de BMM, worden gebruikt”, licht Desplenter nog toe. Beide technieken werden getest in deze oefening.

Quote Een ongeluk is snel gebeurd. Zeker op één van de drukste zeegebie­den ter wereld. Dan moet er snel ingegrepen worden. Vincent Van Quickenborne

In de lucht bewaarde het vliegtuig van de wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM, onderdeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) een overzicht over de hele bestrijdingsoperatie. Deze dienst maakte ondertussen modellen op om de herkomst van de olie te achterhalen en te voorspellen waar de vlek naartoe drijft. Deze bieden de mogelijkheid om gericht materieel in te zetten moest het nodig zijn om op te schalen. De oefening spitste zich specifiek toe op de windmolenparken waar het een pak moeilijker is om te werken. “We moeten in deze zone kleiner materiaal inzetten en voorzichtiger te werk gaan", zegt Nele Desplenter nog. De oliebestrijding op zee wordt twee keer per jaar geoefend. Er zijn daarnaast ook een 8-tal drills om te oefenen om alles zo snel mogelijk in gereedheid te brengen.

Volledig scherm De Zeetijger en de Pollux namen deel aan een oefening voor oliebestrijding op zee. Minister Vincent Van Quickenborne bracht een bezoek aan de schepen voor de start van de oefening © LBB

Het aantal olievervuilingen op de Noordzee waarbij een opruimactie noodzakelijk is, is de laatste jaren sterk gedaald en in 2021 werd zelfs geen enkele olielozing vastgesteld in de Noordzee. Regelmatig luchttoezicht, scheepvaartinspecties en de controle van satellietbeelden zorgen voor een ontradingseffect wat betreft illegale lozingen. Een ongeval blijft echter mogelijk waarbij een snelle respons met pollutiebestrijdingsmiddelen noodzakelijk is om schade aan het milieu te beperken. Het toenemend transport van olie over water als gevolg van de oorlog in Oekraïne verhoogt het risico op dergelijk type incident. “De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Dat moeten we goed beschermen. Dat doen we onder meer met bestrijden van luchtvervuiling en door zwerfvuil uit de zee te halen. Maar een ongeluk is snel gebeurd. Zeker op één van de drukste zeegebieden ter wereld. Dan moet er snel ingegrepen worden. Sinds vorig jaar bundelen de dienst Marien Milieu, Civiele Bescherming en Hulpverleningszone 1 (regio Brugge-Oostende) hun krachten. Zo kan eventuele vervuiling bij een incident snel en efficiënt worden bestreden.”

Volledig scherm De Zeetijger en de Pollux namen deel aan een oefening voor oliebestrijding op zee. Minister Vincent Van Quickenborne bracht een bezoek aan de schepen voor de start van de oefening © LBB

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.