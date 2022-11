Groep van C-hotels investeert volop in de toekomst met vernieuwende concepten. “Onze gasten verwachten meer kwaliteit en comfort”

oostendeDe coronapandemie en de bijhorende lockdowns bezorgden in 2020 ook de hotelsector heel wat kopzorgen. Flow Hospitality Group baat 9 hotels uit aan de kust en is ondertussen terug volop aan het investeren in de toekomst. Zo opent er in het voorjaar een nieuw hotel in Oostende met een vernieuwend concept in teken van duurzaamheid en worden twee andere hotels in een nieuw hip jasje gestoken.

Flow Hospitality Group heeft met zes hotels onder het label van C-hotels, Upstairs in Oostende, West Bay in Westende en het voormalige Imperial hotel in de Van Iseghemlaan 9 hotels aan de kust. De coronaperiode was een zware dobber omdat het toerisme enkele maanden plat lag. In 2022 heeft het toerisme zich gelukkig volledig herpakt en werden er opnieuw normale bezettingscijfers genoteerd. Uitbaters Xavier Vercaemst en Inge Decuypere kijken dan ook naar de toekomst en investeren volop in de hotels. “De coronaperiode heeft ons gesterkt om te blijven investeren aan de kust. We hebben eens gesnuffeld in het binnenland, maar het is ons duidelijk geworden dat onze markt de kust is. We hebben daarom beslist om hier verder uit te breiden. Zo hebben we in Oostende op 1 juli het hotel Imperial aan de overkant van ons hotel Andromeda in de Van Iseghemlaan verworven. Het is een prachtig gebouw met meer dan 60 kamers. Het was een opportuniteit om het hotel aan ons aanbod toe te voegen, maar het heeft wel een grondige renovatie nodig”, licht Vercaemst toe.

De nieuwe naam wordt nog even geheim gehouden, maar er wordt wel gekozen voor een vernieuwend concept. “We trekken hier resoluut de kaart van de circulaire economie. We willen een hip en trendy hotel met het nodige comfort, maar we zetten maximaal in op duurzaamheid. We behouden alles wat oud en mooi is aan het hotel, gecombineerd met heel wat nieuwe elementen. We zetten daarnaast in op een samenwerking met lokale leveranciers. Dat gaat van lokale producten voor het ontbijt tot een West-Vlaamse fabrikant voor de matrassen of een lokale producent voor de shampoo. Op die manier minimaliseren we de voetafdruk van het hotel", vertelt Inge Decuypere.

Burlington

Ook hotel Burlington aan de Oostendse jachthaven krijgt een grondige opknapbeurt. “We doen hier een volledige gevelrenovatie en dat was het ideale moment om ook de binnenkant aan te pakken. Mensen willen echt een belevenis tijdens hun verblijf. Bij Burlington hebben we doorheen de jaren stelselmatig de kamers aangepakt met verschillende stijlen door elkaar. Nu zorgen we voor een uitgesproken concept dat ineens in het volledige hotel wordt uitgewerkt. Er komt een vette knipoog naar het maritieme gezien de locatie aan de jachthaven. Het moet vooral ook een rustgevend interieur zijn. Daarnaast worden de kamers ook voorzien van alle moderne voorzieningen zoals airco. Dat is ook nodig, want we zien dat het type bezoekers ook veranderd is. Mensen verwachten meer kwaliteit en comfort.” Het is de bedoeling om hotel Burlington in de toekomst ook nog uit te breiden.

C-hotels investeert verder ook in het hotel Contintental in De Panne. “We bouwen hier 31 kamers bij. Op vandaag zaten we op 40 kamers en dat breiden we nu uit. We kiezen ook hier voor een uitgesproken concept van Art Nouveau. Het oorspronkelijke gebouw heeft een gevel in die stijl en we trekken dat nu ook door in het interieur. De nieuwbouw is iets strakker met een knipoog naar de Art nouveau. Daarnaast wordt ook Zeegalm in Middelkerke uitgebreid met 14 kamers. De ruwbouw is nu bijna klaar.”

