Groep jongeren breekt containers van watersportclub open en “test” bumperballs

Livios "Wekelijks je gras maaien is achter­haald": expert verklapt hoe je je gazon verant­woord laat stralen

De lente is al even in het land en de gazons in Vlaamse tuinen groeien aan sneltempo. Tijd om de grasmaaier uit het tuinhuis te halen dus. Of niet, want de maand mei werd omgedoopt tot ‘Maai Mei Niet’-maand. Je gras even laten groeien is namelijk goed voor de biodiversiteit. Maai je het gazon liever toch? Of wil je alvast de eerste maaibeurt voorbereiden? Bouwsite Livios vroeg Bart Verelst van Groen Groeien om praktische maaitips.

11:15