Gratis fietsmarkeeracties in de ontmoetingscentra deze zomer

Er zijn deze zomer fietsmarkeeracties op 20 juli in OC Ter Yde, op 2 augustus in OC De Schelpe, op 8 augustus in OC Oud Hospitaal en op 31 augustus in OC De Boeie, dit telkens van van 14 tot 17.30 uur. In een aantal ontmoetingscentra wordt de fietsmarkeeractie ook gecombineerd met enkele leuke extra’s. Zo staan er vrijwilligers paraat om kleine herstellingen of onderhoud uit te voeren. Deze gaan door op 14 juli in OC ’t Viooltje, op 27 juli in OC ’t Kasteeltje, op 10 augustus in OC De Blomme, op 18 augustus in OC Schaperye en op 23 augustus in OC De Ballon.