Gouverneur roept op om quarantaine strikt te volgen. “Anders kunnen we de Indiase variant niet onder controle houden.”

De Indiase coronavariant duikt ondertussen in verschillende West-Vlaamse steden op. Momenteel gaat het om zes bevestigde gevallen. Naast Oostende zijn er ook besmettingen in Nieuwpoort, Brugge en Knokke-Heist. Bij het gezin in Oostende is ondertussen duidelijk geworden dat ze meer contacten hadden dan aanvankelijk aangegeven bij contacttracing. Eén van de personen waarmee ze contact hadden blijkt ondertussen ook besmet met corona, maar het is niet duidelijk of het ook om de Indiase variant gaat. “De burgemeesters zullen de quarantaineperiode extra moeten controleren en opvolgen want de variant is besmettelijker. Ondertussen zijn er binnen de klusters van die zes gevallen al 14 vermoedelijke gevallen bijgekomen”, vertelt gouverneur Carl Decaluwé. De gouverneur roept inwoners dan ook op om zich zeker te laten testen en de waarheid te vertellen over waar ze op reis zijn geweest en met wie ze in contact zijn geweest. “Anders kunnen we de Indiase variant niet onder controle houden.”