Glenn (30) krijgt tweede Pfizer-prik te vroeg, vaccinatiecentrum bevestigt fout: “Ongelukkige samenloop van omstandigheden”

OostendeOpnieuw een ‘foutje’ in de vaccinatiecampagne. Nadat woensdag nog een vrouw uit Lille het verkeerde vaccin kreeg als tweede prik, werd ook bij de 30-jarige Glenn in Oostende de tweede Pfizer-inenting veel te vroeg toegediend. “Ik was doodsbang voor een trombose, want ik ben er gevoelig voor. Twee jaar geleden is mijn hand geamputeerd na een trombose”, zegt hij. Hoe is de fout kunnen gebeuren en maakt Glenn zich terecht zorgen?