Gezin moet 24.000 euro betalen omdat verbouwing te lang duurt: “Dat ik tijdje ernstig ziek was, vindt stad geen argument”

Woonzorg­groep GVO krijgt award voor Zorgpelo­ton: “We houden fietshappe­ning voor Alzheimer Liga”

Woonzorggroep GVO, met thuisbasis in Kortrijk, krijgt van ZORG Magazine met het project Het Zorgpeloton de award ‘Mooiste branding van het jaar’. De uitreiking van de zorgawards 2023 was donderdagavond, in Docks Dome in Brussel. Binnenkort maakt ook het grote publiek kennis met Het Zorgpeloton.