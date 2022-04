Gewapende overvallers beroven bouwpromotor Bart Versluys van horloge van 350.000 euro: “Cash beloning voor gouden tip”

OostendeBouwpromotor Bart Versluys is gisteren in de vooravond brutaal overvallen in Oostende. Twee gewapende mannen sloegen Versluys neer en spoten pepperspray in zijn gezicht. De buit is aanzienlijk: een peperduur horloge met een geschatte waarde van 350.000 euro. “Ik zou er in een grootstad als Parijs of London niet mee rondlopen, maar aan je eigen bedrijf verwacht je dit toch niet”, getuigt Versluys, die verschillende verwondingen opliep.