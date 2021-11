Gestolen BMW van Carmen Mihalcu (27) is terecht: wagen staat verstopt in garagebox op 30 meter van haar woning

Oostende Ondanks stijgende coronacij­fers niet over de koppen lopen in Oostendse testcentra: “Zo’n 140 testen per dag, maar geen overlast omdat iedereen op afspraak komt”

Hoewel de coronacijfers de laatste dagen de pan uitswingen - de voorbije zeven dagen werden meer dan 500 besmettingen vastgesteld en in Oostendse ziekenhuizen zijn amper nog bedden vrij - is het in de testcentra niet over de koppen lopen. In het testcentrum in de Edith Cavelstraat was bij ons bezoek niemand aanwezig, in het centrum aan de luchthaven stonden slechts twee dames aan te schuiven.

16 november