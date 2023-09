MIJN DORP. Het Bredene van Maurice Vermeersch: “Van zodra de zon schijnt, heb je hier een vakantiege­voel”

Maurice Vermeersch (57) speelde al mee als figurant in onder meer Thuis, Nachtwacht, FC De Kampioenen en De Buurtpolitie, maar hij schitterde ook naast Hollywoodactrice Marion Cotillard in de film ‘Annette’ en 380 miljoen Chinezen konden van zijn ‘moustache’ genieten in ‘Mr. Right’. Hij groeide op in De Haan, maar keerde na twaalf jaar in het buitenland enkele jaren geleden terug naar de kust en kwam terecht in Bredene. Hier leidt hij ons dan ook met plezier rond.