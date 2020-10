Geen straf voor man die verkrachter van z’n schoonzus ontvoert en enkele uren opsluit

Bredene/OostendeEen 43-jarige man uit Bredene heeft geen straf gekregen in een ontvoeringszaak. N.G. gaf zich uit voor politieagent en sloot de verkrachter van z’n schoonzus enkele uren op in een garage. De rechter gaf hem vrijdagmorgen de opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.

O.T. uit Oostende, de man die ontvoerd werd, is zelf allesbehalve een onbesproken blad. In maart vorig jaar zou hij een vrouw achtervolgd hebben tot bij haar thuis en haar daar brutaal hebben verkracht. De man kreeg voor die feiten op 27 april dit jaar een effectieve celstraf van 3 jaar, maar ging intussen in beroep.

Terwijl politie en parket een onderzoek voerden naar de verkrachting, besloot de schoonbroer van het slachtoffer het recht in eigen handen te nemen. N.G. (43) uit Bredene kwam de verkrachter van zijn schoonzus op 27 juni vorig jaar - al dan niet toevallig - tegen op straat in Oostende. Hij besloot hem te ontvoeren.

Bivakmuts

N.G. deed zich voor als politieagent en toonde O.T. een badge, die in werkelijkheid hoorde bij z’n functie als bewakingsagent. Hij beroofde de man vervolgens van z'n vrijheid. “Mijn cliënt was zodanig onder de indruk dat hij niet goed keek naar de kaart”, stelde de advocate van de burgerlijke partij. “Hij werd gevraagd om plaats te nemen in het voertuig, met het oog op een overbrenging. De rit ging evenwel niet richting politiebureau. Mijn cliënt kreeg een bivakmuts over z’n hoofd en z’n handen werden met spanbandjes op de rug gebonden.” O.T. werd opgesloten in een garage en werd uiteindelijk twee uur later bevrijd door de politie. “Tot vandaag heeft hij nog altijd schrik. Hij is achterdochtig op straat en kampt met nachtmerries”, stelde zijn raadsvrouw.

Visioen

Het Openbaar Ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor N.G. “De beklaagde heeft het recht in eigen handen genomen en dat kan niet getolereerd worden”, stelde de procureur, die aandacht vroeg voor het gedrag van N.G. na zijn arrestatie. De man zou zich onder meer tijdens zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter bijzonder agressief gedragen hebben. Hij verklaarde dat hij een visioen had gehad dat hem opdroeg om de onderzoeksrechter neer te steken met een balpen.”

Quote Hij was volledig van de kaart door de medicatie die hij had genomen. Ik kan het niet anders omschrij­ven dan een psychose waarin hij verkeerde. Dat is op zich zeker een verzachten­de omstandig­heid Stijn Leliaert, advocaat van beklaagde

Volgens de gerechtspsychiater viel het gedrag van N.G. te verklaren door een overdosis opiaten (zware pijnstillers) die hij genomen had. Ook de advocaat van de man benadrukte dat. “Mijn cliënt was erg verward op het ogenblik van de feiten”, pleitte meester Stijn Leliaert. “Hij was volledig van de kaart door de medicatie die hij had genomen. Ik kan het niet anders omschrijven dan een psychose waarin hij verkeerde. Dat is op zich zeker een verzachtende omstandigheid. Toch neemt mijn cliënt z’n verantwoordelijkheid en gaan we niet pleiten dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Volgens de deskundige is hij overigens een normaal mens, als hij geen opiaten gebruikt.”

De rechter hield rekening met de omstandigheden van de ontvoering en gaf N.G. vrijdagmorgen de gunst van de opschorting van straf. De komende jaren moet de man zich wel aan voorwaarden houden. Hij moet onder meer de nodige begeleiding volgen en mag geen strafbare feiten meer plegen. Aan de burgerlijke partij moet de man 1.000 euro schadevergoeding betalen.