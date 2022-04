Geen naam, maar code op graf van wie nog leeft: “Sommige mensen vinden het te confronterend"

Voetbal 1A Maxime D’Arpino (KV Oostende) wacht maandenlan­ge revalida­tie: “Optrekken aan de geboorte van dochtertje”

Wat een feest had moeten worden, mondde uit in een nachtmerrie. Max D’Arpino mocht de ‘Puis/Verbiest’-trofee in ontvangst nemen als KVO-speler van het jaar, maar nauwelijks twintig minuten later viel hij uit met een zware knieblessure. “Specialisten zeggen dat ik zes maanden out ben, maar misschien zelfs zeven of acht”, zucht de middenvelder.

8 april