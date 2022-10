Geen lichttunnel in Oostende dit jaar wel een overdekte schaatspiste

Oostende pakt al enkele jaren uit met een groot aanbod aan winterevenementen. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Zo kunnen bezoekers tussen 2 december en 8 januari opnieuw een schaatsen op de vijver van het Leopoldpark. Na een grondige analyse worden er wel een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd om de energiekost terug te dringen, zoals een overkapping en het kleiner maken van de schaatspiste, extra isolatie onder het ijs en een energievriendelijke koelinstallatie. Dit alles zorgt voor een daling van het energieverbruik van 70 procent. Indien er een stijging zou zijn in de elektriciteitsfactuur ten opzichte van voorgaande jaren zal de organisatie instaan voor deze meerkost. “Winter in het Park is een uniek evenement in het Leopoldpark dat jaarlijks heel wat mensen lokt. Zowel Oostendenaars als bezoekers kijken er enorm naar uit om zonder beperkingen te genieten van een winterse beleving. Het gaat bovendien om een zeer belangrijke periode op economisch vlak voor de lokale horeca en handel. We hebben daarom gekozen om te sleutelen aan de schaatspiste in plaats van het op te geven”, zegt burgemeester Bart Tommelein.